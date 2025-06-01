Цена квадратного метра недвижимости делюкс в Сочи опережает столичные Патриаршие пруды

В Санкт-Петербурге одним из наиболее дорогих районов считается Каменный остров, где квадратный метр в среднем стоит 1,243 миллиона рублей, а квартира — 279 миллионов. Отдельно аналитики отмечают так называемый «Золотой треугольник». На этой территории продается уникальный проект, информация о котором доступна только ограниченному кругу лиц, с ориентировочной ценой квадратного метра около 2,5 миллиона рублей.