Цена квадратного метра недвижимости делюкс в Сочи опережает столичные Патриаршие пруды

Анализ рынка новостроек делюкс-класса в крупнейших городах России выявил интересные тенденции. Сочи по-прежнему опережает Москву по средней цене квадратного метра в высоком сегменте, что свидетельствует о сохраняющейся привлекательности курортной недвижимости для состоятельных покупателей.
Согласно данным исследования, проведенного аналитиками NF Group, средняя цена предложения класса делюкс в Сочи достигла 2,93 миллиона рублей за квадратный метр, опередив московский показатель, который составляет 2,915 миллиона. Санкт-Петербург значительно отстает от лидеров: 1,15 миллиона рублей.
Однако по средней стоимости квартир Москва по-прежнему лидирует с показателем 532 миллиона рублей. В Сочи цена дорогого жилья составляет 299 миллиона, в Санкт-Петербурге — 261 миллион рублей.
В Москве по цене квадратного метра и общей стоимости предложения лидируют Патриаршие пруды, где метр оценивается в 3,907 миллиона рублей, а средняя стоимость квартиры достигает 1,3 миллиарда рублей. Несколько уступает, но тоже входит в число самых престижных районов Остоженка-Пречистенка с ценой 3,877 миллиона рублей за метр и средней стоимостью жилья 993 миллиона.
В Санкт-Петербурге одним из наиболее дорогих районов считается Каменный остров, где квадратный метр в среднем стоит 1,243 миллиона рублей, а квартира — 279 миллионов. Отдельно аналитики отмечают так называемый «Золотой треугольник». На этой территории продается уникальный проект, информация о котором доступна только ограниченному кругу лиц, с ориентировочной ценой квадратного метра около 2,5 миллиона рублей.
На черноморском побережье выделяется федеральная территория «Сириус», прилегающая к Сочи. Здесь располагается курортная недвижимость самого высокого уровня — комплекс с резиденциями, где цена экспозиции достигает 3,948 миллиона рублей за «квадрат», а средняя стоимость жилья составляет 235 миллионов.
Основная же часть элитных проектов сосредоточена в Центральном районе Сочи, где средняя цена квадратного метра — 2,36 миллиона, а квартиры — 175 миллионов рублей. Горный кластер предлагает три премиальных проекта со средней ценой метра 1,78 миллиона, а квартиры — 115 миллионов рублей.
— Рынок элитной недвижимости демонстрирует устойчивый спрос, при этом наблюдается перераспределение интереса в пользу курортных регионов, — комментирует коммерческий директор Группы Мантера Ирина Игнатьева. -Большинство покупателей (65%) приобретают курортную недвижимость для личного пользования, 35% рассматривают ее как инвестицию. 80% покупают жилье для себя, 20% — для детей или с целью передачи по наследству.