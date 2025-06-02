Нацбанк уменьшил курс доллара и поднял курс евро на 2 июня после выходных

В соотношении с курсами валют, которые были установлены перед выходными на пятницу, 30 мая, а также были сохранены и действовали в субботу, 31 мая, и воскресенье, 1 июня, после выходных курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля подросли. Заметнее при этом изменился курс европейской валюты.