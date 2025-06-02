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Нацбанк уменьшил курс доллара и поднял курс евро на 2 июня после выходных

Нацбанк Беларуси снизил курс доллара, но увеличил курс евро и курс российского рубля на 2 июня, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал курсы валют на 2 июня 2025 года, понедельник. В частности, стал ниже курс доллара, но повысились курс евро и курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на понедельник, 2 июня, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 2,9958 белорусского рубля, 1 евро — 3,3931 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7807 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, которые были установлены перед выходными на пятницу, 30 мая, а также были сохранены и действовали в субботу, 31 мая, и воскресенье, 1 июня, после выходных курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля подросли. Заметнее при этом изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0010 белрубля, курс евро вырос на 0,0107 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0030 белрубля.

Тем временем бесплатные экскурсии и дегустации пройдут по всей Беларуси — как попасть.