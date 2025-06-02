В РФ собрались разрешить тонировку на передних стеклах автомобиля

Тонировка не передних стеклах может быть разрешена, если законопроект пройдет в Госдуме.
Тонировка на передних стеклах автомобиля должна быть разрешена, если их светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного регламентом. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение.
«Предлагается предоставить водителям возможность использования тонировки на передних боковых стеклах транспортных средств с учетом того, что их светопропускание должно составлять не менее 60% от показателя светопропускания», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. Его приводит РИА Новости.
В настоящее время нормативы позволяют использовать тонировку на лобовом и передних боковых стеклах автомобиля при условии, что светопропускание составляет не менее 70%. За несоблюдение этих требований предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Вместе с тем, согласно законопроекту, рассматриваемому в настоящее время, предполагается увеличение суммы штрафа до 1 000 рублей за аналогичное нарушение.
В пояснительной записке к документу отмечается, что во многих странах тонирование автомобильных стекол разрешено, поскольку оно обеспечивает защиту от прямых солнечных лучей, негативно влияющих на зрение водителя и, соответственно, на безопасность дорожного движения. Кроме того, тонировка предотвращает ослепление водителя солнцем и способствует снижению температуры внутри салона автомобиля.
С подобной инициативой Нилов выступал и в прошлом году. Так, в мае 2024 года он предлагал наказывать водителей только в том случае, если светопропускание передних боковых стекол составляет менее 35%, однако законопроект впоследствии не приняли.