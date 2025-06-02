В РФ собрались разрешить тонировку на передних стеклах автомобиля

В настоящее время нормативы позволяют использовать тонировку на лобовом и передних боковых стеклах автомобиля при условии, что светопропускание составляет не менее 70%. За несоблюдение этих требований предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Вместе с тем, согласно законопроекту, рассматриваемому в настоящее время, предполагается увеличение суммы штрафа до 1 000 рублей за аналогичное нарушение.