В России скоро могут взлететь цены на значимые продукты

Авторы законопроекта, включая депутата «Единой России», первого зампреда комитета Госдумы по экономполитике Надежду Школкину и Минпромторг, настаивают, что инициатива направлена на защиту потребителей. «Если с рынка уйдет некачественная продукция — это хорошо и является целью нашего законопроекта», — заявила «Известиям» Школкина. Минпромторг поддерживает инициативу, поскольку она направлена на повышение качества продукции, доверие и защиту потребителей, а также создание системного подхода к стандартизации.