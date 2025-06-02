В России скоро могут взлететь цены на значимые продукты

10% молочной продукции может исчезнуть с прилавков.
Производители предупредили о риске подорожания социально значимых продуктов в случае принятия законопроекта об обязательном соблюдении ГОСТов. Бизнес опасается увеличения расходов на переоформление документов и изменение рецептур, тогда как регуляторы настаивают на необходимости повышения стандартов качества пищевой продукции.
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«По данным отраслевых ассоциаций, новые требования могут привести к значительному увеличению затрат бизнеса. Производителям придется нести расходы на экспертизу стандартов, переоформление разрешительных документов и изменение упаковки. Особую озабоченность вызывает потенциальное сокращение ассортимента — по оценкам “Союзмолока”, до 10% молочной продукции может исчезнуть с прилавков», — пишут «Известия» со ссылкой на письмо ведущих производителей президенту ТПП Сергею Катырину.
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Авторы законопроекта, включая депутата «Единой России», первого зампреда комитета Госдумы по экономполитике Надежду Школкину и Минпромторг, настаивают, что инициатива направлена на защиту потребителей. «Если с рынка уйдет некачественная продукция — это хорошо и является целью нашего законопроекта», — заявила «Известиям» Школкина. Минпромторг поддерживает инициативу, поскольку она направлена на повышение качества продукции, доверие и защиту потребителей, а также создание системного подхода к стандартизации.
В настоящее время Торгово-промышленная палата анализирует обращение бизнеса с просьбой пересмотреть спорные положения. Эксперты отмечают, что около 80% продуктов сегодня выпускается по ТУ или СТО, содержание которых часто неизвестно покупателям. Принятие закона может сделать эти стандарты публичными и повысить прозрачность контроля качества.