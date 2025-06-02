Аналитики предупредили о неожиданном решении по ключевой ставке в июне

Ключевая ставка может снизиться вплоть до показателя в 19% уже 6 июня, когда должно состояться заседание совета директоров Центробанка. К такому выводу пришли 10 из 30 участников консенсус-прогноза. Большинство экспертов при этом допускает сохранение ключевой ставки на уровне 21%.