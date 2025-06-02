Минторг США: Трамп не намерен продлевать временную паузу на ввозные пошлины

Он также выразил уверенность в том, что в ближайшие недели Соединённые Штаты подпишут с другими странами торговые соглашения, которые откроют зарубежные рынки для американской продукции. Кроме того, Латник заявил, что в рамках этих сделок должны быть установлены такие ставки ввозных тарифов, которые бы обеспечили «справедливое отношение к США» в мире.