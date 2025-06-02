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Минторг США: Трамп не намерен продлевать временную паузу на ввозные пошлины

Министр Латник заявил, что президент США хочет определить уровень тарифов для тех, кто не заключит сделку.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп не планирует продлевать отсрочку на вступление в силу повышенных импортных пошлин, введённых им ранее на 90 дней, заявил американский министр торговли Говард Латник.

Решение об указанных ввозных тарифах касается большинства торговых партнеров Вашингтона.

«Сейчас я не наблюдаю продления. Фактически, как я полагаю, это и есть крайний срок, и президент намерен лишь определить, какие ставки (импортных пошлин — прим. ред.) будут действовать в отношении тех, кто не сможет заключить сделку (с США — прим. ред.)», — сказал глава ведомства в эфире телеканала Fox News.

Он также выразил уверенность в том, что в ближайшие недели Соединённые Штаты подпишут с другими странами торговые соглашения, которые откроют зарубежные рынки для американской продукции. Кроме того, Латник заявил, что в рамках этих сделок должны быть установлены такие ставки ввозных тарифов, которые бы обеспечили «справедливое отношение к США» в мире.

Напомним, 25 мая Трамп после беседы с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что США отложат до 9 июля введение 50-процентных торговых пошлин на продукцию из стран ЕС. Решение о тарифах должно было вступить в силу 1 июня. Фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что за оставшееся время Брюссель хочет заключить торговую сделку с Вашингтоном.