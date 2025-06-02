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Россиянам рассказали, почему могут конфисковать жилье: вот три причины

Адвокат Гусева: жилье могут отобрать из-за долгов и махинаций при покупке.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам рассказали, как из-за долгов могут конфисковать жилье. Об этом проинформировала адвокат Наталья Гусева в беседе с агентством «Прайм».

Так, главным образом речь идет о долговых обязательствах: законодательство защищает единственное жилье от взысканий кредиторов, за исключением случаев, когда у банкрота имеется недвижимость класса «люкс».

«Взамен кредиторы обязаны приобрести для должника альтернативное жилье по социальным нормам проживания», — пояснила эксперт.

Еще один риск связан с принудительной продажей жилья без согласия владельца. Подобное происходит при различных мошеннических схемах. В случае судебного установления факта фальсификации документов, недвижимость может быть изъята даже у покупателей, действовавших добросовестно.

Третья опасность — аннулирование сделки. Если суд установит, что она проводилась с нарушением закона, покупателю придется передать квартиру обратно. Возмещение стоимости имущества гарантировано лишь в отдельных ситуациях.

Ранее KP.RU писал, что в Госдуме предложили запретить покупку жилья за наличные средства.