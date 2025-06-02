У приморского завода по сборке автобусов не осталось конкурента

Проект строительство завода по сборке российских автобусов в Хабаровске может быть закрыт. Таким образом, единственным действующим производством такой техники на данный момент остаётся площадка группы «Соллерс» (оператор — «Автомобильные индустриальные технологии») во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.
Прокурор Хабаровского края в марте 2025 года обратился в Арбитражный суд региона с исковым заявлением к министерству транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, КГУП «Краевой имущественный комплекс» и ООО «Дальневосточный автокластер» о расторжении госконтракта и взыскании 118,018 млн рублей, следует из материалов суда.
В суд вместе с иском также поступило ходатайство прокурора о наложении ареста на денежные средства «Дальневосточного автокластера». Суд согласился с этим требованием, так как непринятие мер может привести к значительному ущербу бюджету края. Очередное заседание по иску назначено на 10 июня.
Зарегистрированная в декабре 2022 года в селе Ракитном Хабаровского края компания «Дальневосточный автокластер» должна была организовать сборочное производство автобусов российского холдинга «Бакулин Моторс Групп» (БМГ, бренд «Volgabus»). Завершение первого этапа проекта было намечено на третий квартал 2024 года. Основные мощности планировалось расположить на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск», где оформлен в аренду земельный участок. Отмечалось, что создание полного цикла производства позволит изготавливать до 1 тысячи автобусов в год.
Крупному порту Приморья выставили претензии на 1,5 млрд рублей.
Иск от кемеровской стройкомпании будет рассматриваться в Арбитражном суде Москвы.
БМГ производит дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы. На сайте компании говорится, что доля группы на российском рынке больших автобусов составляет 17%, производственные мощности позволяют выпускать до 3 тысяч автобусов в год. Два научно-производственных комплекса компании располагаются во Владимирской и Волгоградской областях.
Строительство «Дальневосточного автокластера» включено в комплексный план социально-экономического развития Хабаровской агломерации. По предварительным данным, стоимость проекта оценивалась в 6,7 млрд рублей. В марте 2024 года госкорпорация ВЭБ.РФ подтвердила готовность предоставить 2 млрд рублей на реализацию первого этапа.
Отметим, что в Арбитражном суде Хабаровского края в настоящее время рассматривается иск ООО «Промстальконструкция» (Нижний Новгород) к «Дальневосточному автокластеру» о взыскании с хабаровской компании 15,2 млн рублей.