У приморского завода по сборке автобусов не осталось конкурента

Зарегистрированная в декабре 2022 года в селе Ракитном Хабаровского края компания «Дальневосточный автокластер» должна была организовать сборочное производство автобусов российского холдинга «Бакулин Моторс Групп» (БМГ, бренд «Volgabus»). Завершение первого этапа проекта было намечено на третий квартал 2024 года. Основные мощности планировалось расположить на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск», где оформлен в аренду земельный участок. Отмечалось, что создание полного цикла производства позволит изготавливать до 1 тысячи автобусов в год.