В Челябинске зафиксировано незначительное снижение цен на вторичное жилье

Ситуацию на рынке оценили специалисты компании «Этажи», а результаты их анализа опубликованы в ТАСС. В целом по российским городам-миллионникам, согласно этому срезу, по итогам мая стоимость квадратного метра показала нулевую динамику. Однако в Челябинске ценник начал движение вниз — за месяц средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,1%. Похожая ситуация сложилась и во втором мегаполисе Уральского федерального округа — Екатеринбурге. Здесь цены на вторичном рынке жилья отступили на 0,2%.