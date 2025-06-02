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В Челябинске зафиксировано незначительное снижение цен на вторичное жилье

Вышло в свет свежее исследование рынка жилой недвижимости, на этот раз аналитики оценили динамику стоимости «подержанного» квадратного метра.

Источник: РИА "Новости"

Ситуацию на рынке оценили специалисты компании «Этажи», а результаты их анализа опубликованы в ТАСС. В целом по российским городам-миллионникам, согласно этому срезу, по итогам мая стоимость квадратного метра показала нулевую динамику. Однако в Челябинске ценник начал движение вниз — за месяц средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,1%. Похожая ситуация сложилась и во втором мегаполисе Уральского федерального округа — Екатеринбурге. Здесь цены на вторичном рынке жилья отступили на 0,2%.

Эксперты считают, что «вторичка» исчерпала свой потенциал роста практически по всей стране. Среди российских миллионников стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в последний весенний месяц выросла лишь в Воронеже и Перми.