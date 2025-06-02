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Новосибирская экономика между ростом и спадом: что говорят цифры

Экспортные поставки в Новосибирской области начинают восстанавливаться.

Источник: Reuters

По итогам первых четырёх месяцев 2025 года индекс промышленного производства в регионе достиг 100,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает infopro54.ru.

В сфере обрабатывающей промышленности отмечен рост цен: на продукты питания — на 2,5%, на напитки — на 2,4%, в металлургии — на 1,9%.

Однако в некоторых отраслях ситуация остаётся напряжённой. Самое заметное падение производства зафиксировано в сегменте водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений — снижение составило 10%.

На фоне снижения спроса производители стали корректировать ценовую политику: в среднем стоимость продукции снизилась на 5−10%, также появились скидки и акции для привлечения новых клиентов, сообщили аналитики Центробанка.