Ушел из жизни бывший замглавы МВФ и ФРС, экономист Стэнли Фишер

В 1988—1990 гг. занимал пост вице-президента и главного экономиста Всемирного банка, а в 1994—2001 гг. — пост первого заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Находясь в этой должности в 1998 году, Фишер представил России рекомендации по преодолению финансового кризиса. Архитекторы российских экономических реформ 1990-х Егор Гайдар и Анатолий Чубайс, поддерживавшие с Фишером дружеские отношения, внедрили его концепции.