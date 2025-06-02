Ушел из жизни бывший замглавы МВФ и ФРС, экономист Стэнли Фишер

Экс-руководитель Банка Израиля, бывший заместитель председателя ФРС США Стэнли Фишер умер на 82-м году жизни. Официальное сообщение об этом размещено на сайте Банка Израиля.
Как сообщил его сын Майкл, причиной стали осложнения болезни Альцгеймера, информирует The New York Times. Фишер ушел из жизни 31 мая 2025 года в своем доме в Лексингтоне (штат Массачусетс).
Стэнли Фишер родился в 1943 году в Северной Родезии (бывший британский протекторат, ныне Замбия) в еврейской семье. Позже семья перебралась в Южную Родезию (также бывший британский протекторат, современное Зимбабве).
Фишер окончил программы бакалавриата и магистратуры в Лондонской школе экономики, затем защитил докторскую диссертацию по философии в Массачусетском технологическом институте (MIT). В MIT он начал преподавательскую карьеру; среди его учеников — нынешний глава ФРС Бен Бернанке и руководитель ЕЦБ Марио Драги. Также Фишер преподавал в Чикагском университете.
В 1988—1990 гг. занимал пост вице-президента и главного экономиста Всемирного банка, а в 1994—2001 гг. — пост первого заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Находясь в этой должности в 1998 году, Фишер представил России рекомендации по преодолению финансового кризиса. Архитекторы российских экономических реформ 1990-х Егор Гайдар и Анатолий Чубайс, поддерживавшие с Фишером дружеские отношения, внедрили его концепции.
После МВФ Фишер присоединился к Citigroup на позицию вице-председателя, а в 2005 году возглавил Банк Израиля (имея двойное гражданство США и Израиля), где проработал до 2013 года.
В 2014 году 73-летнего Фишера выдвинул на пост заместителя председателя ФРС 44-й президент США Барак Обама. Срок его полномочий истекал в 2020 году, однако он ушел в отставку в 2017-м. Экономист направил открытое письмо преемнику Обамы Дональду Трампу, объяснив уход личными причинами.
Супруга Фишера Рода, с которой он познакомился в детстве, скончалась в 2020 году. У них остались трое сыновей и девять внуков.
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