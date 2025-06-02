С 1 июля в Крыму повысятся тарифы на коммунальные услуги

Ранее сообщалось, что кабинет министров продлил решение об отмене начисления повышенных пеней за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, прежняя ставка в 9,5% будет действовать до конца следующего года. Согласно жилищному кодексу, величина пени за долги по «коммуналке» определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Однако при нынешней ключевой ставке максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам россиян за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения.