Сроки выплат пенсий и пособий в июне назвали в Новосибирской области

Жителям Новосибирской области стоит заранее ознакомиться с изменённым графиком выплат пенсий и социальных пособий в июне. Как сообщают в отделении Социального фонда России по Новосибирской области, первые перечисления начнутся уже 3 июня.
В начале месяца семьи с детьми смогут получить единое пособие на детей до 17 лет, выплаты беременным женщинам, пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также выплаты на первого ребёнка до 3 лет. Военные семьи в этот же день получат специальные детские пособия.
Особое внимание уделено выплатам из материнского капитала — они поступят на счета 5 июня. Для работающих родителей, получающих пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, выплата перенесена с 8 на 6 июня из-за выходного дня.
Пенсионерам региона деньги поступят раньше обычного — 10 и 19 июня. При этом получателям, которым пенсия доставляется почтой, рекомендуется уточнять график в своих отделениях связи.