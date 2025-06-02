Сроки выплат пенсий и пособий в июне назвали в Новосибирской области

В начале месяца семьи с детьми смогут получить единое пособие на детей до 17 лет, выплаты беременным женщинам, пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также выплаты на первого ребёнка до 3 лет. Военные семьи в этот же день получат специальные детские пособия.