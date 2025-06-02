Жителям Новосибирска станут доступны прямые рейсы в Наманган

Узбекская авиакомпания запустит в июне прямые рейсы из Новосибирска в Наманган. Об этом в понедельник, 2 июня сообщает пресс-служба аэропорта Толмачёво им. А. И. Покрышкина.
Полёты будут выполняться в период с 23 июня по 23 октября по понедельникам и четвергам.
Из Новосибирска Airbus будет вылетать в 9:00 и прибывать в Наманган в 9:35. Вылет из Намангана в 3:25, прибытие в Толмачёво — в 8:00.
Время в пути составит 2 часа 35 минут.
Наманган — это живописный город на востоке Узбекистана, известный своими садами, рынками и гостеприимством.
Centrum Air — крупнейшая частная авиакомпания Узбекистана с самым современным авиапарком в стране. Основана 18 января 2023 года по инициативе правительства.