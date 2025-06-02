Скоростной катамаран «Комета» начал курсировать между Сочи и Геленджиком

С 1 июня между курортными городами Сочи и Геленджиком стартовало регулярное сообщение на скоростном катамаране на подводных крыльях «Комета 120М». Судно, названное в честь дважды героя Советского Союза, генерал-майора авиации, пилота космического корабля «Восток-4» и командира «Союза-14» Павла Поповича, обеспечит быстрое и комфортное передвижение по Черноморскому побережью.