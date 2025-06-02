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Скоростной катамаран «Комета» начал курсировать между Сочи и Геленджиком

Сочи и Геленджик связали морские перевозки на судне «Космонавт Павел Попович».

Источник: Комсомольская правда

С 1 июня между курортными городами Сочи и Геленджиком стартовало регулярное сообщение на скоростном катамаране на подводных крыльях «Комета 120М». Судно, названное в честь дважды героя Советского Союза, генерал-майора авиации, пилота космического корабля «Восток-4» и командира «Союза-14» Павла Поповича, обеспечит быстрое и комфортное передвижение по Черноморскому побережью.

Катамаран создали на судостроительных предприятиях «Вымпел» и «Море» и получил разрешение на эксплуатацию в 2025 году.

«Комета» способна вместить до 120 пассажиров и развивает скорость свыше 60 километров в час. Время в пути между Сочи и Геленджиком составит 3,5 часа.

Согласно информации на сайте перевозчика, судно будет курсировать ежедневно, совершая один рейс в день. Стоимость билетов на маршрут начинается от 6000 рублей за пассажира.

«С середины июня по маршруту планируются остановки кометы в Лазаревской и Туапсе», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.