Екатеринбург полностью откажется от старых троллейбусов

В Екатеринбурге власти полностью откажутся от старых троллейбусов. Для этого город закупит 50 новых машин, сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
Для закупки новой партии троллейбусов, составляющей треть парка, пришлось скорректировать бюджет. Таким образом, на улицы ежедневно будет выходить 150 новых троллейбусов.
«Ожидается, что это произойдет до конца 2025 года. Новые троллейбусы будут без удлиненного автономного хода — так город сможет закупить больше этих машин», — говорится в сообщении.
Напомним, что летом в Екатеринбург начнут поступать закупленные автобусы- «гармошки». Первая партия из трех машин прибудет уже к 5 июня. Автобусы отправятся из Волгограда в Екатеринбург своим ходом. Это значит, что они пройдут процесс обкатки и докажут свою работоспособность. По контракту все 15 автобусов должны быть доставлены в Екатеринбург до конца июля.