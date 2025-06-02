Екатеринбург полностью откажется от старых троллейбусов

Напомним, что летом в Екатеринбург начнут поступать закупленные автобусы- «гармошки». Первая партия из трех машин прибудет уже к 5 июня. Автобусы отправятся из Волгограда в Екатеринбург своим ходом. Это значит, что они пройдут процесс обкатки и докажут свою работоспособность. По контракту все 15 автобусов должны быть доставлены в Екатеринбург до конца июля.