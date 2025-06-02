Количество занятых на двух и более работах россиян упало до минимума

Согласно исследованию, количество граждан от 15 лет, имеющих дополнительную занятость в январе-марте 2025 года, составило 1,044 миллиона человек. Как уточняется, это является минимальным показателем за весь период наблюдений. Ранее исследуемое значение не опускалось ниже 1,3 миллиона, передает РИА «Новости».