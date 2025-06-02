Количество занятых на двух и более работах россиян упало до минимума

Численность граждан Российской Федерации, совмещающих две и более работы, в первом квартале текущего года достигла исторического минимума, приблизившись к отметке в один миллион.
Согласно исследованию, количество граждан от 15 лет, имеющих дополнительную занятость в январе-марте 2025 года, составило 1,044 миллиона человек. Как уточняется, это является минимальным показателем за весь период наблюдений. Ранее исследуемое значение не опускалось ниже 1,3 миллиона, передает РИА «Новости».
Наибольшая доля вторичной занятости приходится на предпринимательскую деятельность без образования юрлица (380 тысяч человек). Мужчины чаще женщин занимаются совместительством: 563 тысячи против 481 тысячи соответственно.
Четверть совместителей (295 тысяч человек) представлена квалифицированными работниками сельского, лесного, рыбного хозяйства и рыбоводства. Также дополнительную работу имеют 185 тысяч высококвалифицированных специалистов и 156 тысяч квалифицированных рабочих промышленности, строительства и транспорта.
Читайте также: Безработица в России вернулась к рекордно низкому уровню: в чем риски.