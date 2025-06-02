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Еженедельные чартерные рейсы свяжут Сочи и Бахрейн со 2 июня

Между Сочи и Бахрейном запускаются прямые чартерные рейсы.

Источник: Комсомольская правда

Со 2 июня между российским курортом Сочи и столицей и главным экономическим центром Бахрейна Манамой стартует прямое чартерное авиасообщение. Рейсы будет выполнять флагманский авиаперевозчик Бахрейна.

Как сообщили в Минэкономразвития РФ, чартерные рейсы будут осуществляться один раз в неделю. Ожидается, что запуск прямого авиасообщения позволит значительно нарастить взаимный туристический поток между двумя странами.

Интерес к России со стороны бахрейнских путешественников уже активно растет: по данным за первый квартал текущего года, турпоток из королевства в Российскую Федерацию увеличился на 50%. Турагенты также отмечают возрастающий интерес иностранных туристов к курортам Сочи.

Первый рейс из Манамы в Сочи запланирован уже на 2 июня.

Ранее сообщалось, что прямые авиарейсы свяжут Сочи и Уральск с 5 июня.