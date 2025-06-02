Еженедельные чартерные рейсы свяжут Сочи и Бахрейн со 2 июня

Интерес к России со стороны бахрейнских путешественников уже активно растет: по данным за первый квартал текущего года, турпоток из королевства в Российскую Федерацию увеличился на 50%. Турагенты также отмечают возрастающий интерес иностранных туристов к курортам Сочи.