В Анапе построят пятизвездный отель за 10 млрд рублей

Строительство будет осуществляться в рамках комплексного развития территории (КРТ) с созданием социальной инфраструктуры.
По данным системы «СПАРК Интерфакс», ООО «СЗ Техно-Строй» зарегистрировано в Краснодаре в 2020 году. Руководителем и бенефициаром компании является Енок Кархарян, с которым связан ряд строительных активов в краевом центре. Он выступает учредителем ООО «КубаньАльянсПроект», занимающегося комплексным освоением территорий в Краснодаре.
Мэрия Анапы планирует представить проект пятизвездного гостиничного комплекса на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Там же презентуют проект строительства детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» с объемом инвестиций более 5 млрд руб.