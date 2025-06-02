В Анапе построят пятизвездный отель за 10 млрд рублей

По данным системы «СПАРК Интерфакс», ООО «СЗ Техно-Строй» зарегистрировано в Краснодаре в 2020 году. Руководителем и бенефициаром компании является Енок Кархарян, с которым связан ряд строительных активов в краевом центре. Он выступает учредителем ООО «КубаньАльянсПроект», занимающегося комплексным освоением территорий в Краснодаре.