Аналитики рассказали, кто больше зарабатывает в Свердловской области

По данным специалистов hh.ru, в среднем свердловчане зарабатывают 70 тысяч рублей. Однако некоторые специалисты получают в разы больше. Аналитики поделились, какие профессии самые оплачиваемые на Среднем Урале.
По данным специалистов, больше всего зарабатывают коммерческие директора. Их доход составляет 200 тысяч рублей.
— На втором месте — руководители строительных проектов: этим специалистам предлагают 165 тысяч рублей, на третьем — руководители отдела продаж, агенты по недвижимости, системные аналитики, директора по персоналу, руководители отдела логистики и операционные директора: они получают 150 тысяч рублей. На четвертом — геологи, зарабатывающие 145 тысяч рублей, — подчеркнули аналитики.
Также хорошо оплачиваются такие специальности, как геодезист (143,8 тысячи рублей), главный инженер проекта, руководитель отдела маркетинга и рекламы (по 135 тысяч рублей), токарь, фрезеровщик, шлифовщик (129,8 тысячи рублей).
Меньше всего получают дворники, им предлагают 35 тысяч рублей, психологи — 37 тысяч рублей, уборщики — 39,9 тысячи рублей, и промоутеры — 40 тысяч рублей.
Отметим, что, по данным Свердловскстата, средняя зарплата на Урале составила 85 190 рублей. За год она выросла на 15%. Самый высокий рост зарплаты зафиксирован в сферах сельского и лесного хозяйства, в общественной деятельности, в области здравоохранения.