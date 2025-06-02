Аналитики рассказали, кто больше зарабатывает в Свердловской области

— На втором месте — руководители строительных проектов: этим специалистам предлагают 165 тысяч рублей, на третьем — руководители отдела продаж, агенты по недвижимости, системные аналитики, директора по персоналу, руководители отдела логистики и операционные директора: они получают 150 тысяч рублей. На четвертом — геологи, зарабатывающие 145 тысяч рублей, — подчеркнули аналитики.