В Госдуме готовится законопроект о возрождении в России доходных домов

Государственная Дума ФС РФ разрабатывает законопроект о возрождении в России института доходных домов. Соответствующую инициативу подтвердил первый замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его мнению, это расширит возможности граждан по решению жилищного вопроса.
Парламентарий уточнил, что документ в ближайшее время вынесут на обсуждение с правительством. Нынешние апартаменты, по его словам, формировались стихийно и юридически приравнены к нежилым помещениям из-за отсутствия отдельной категории.
Кошелев назвал эту практику несовершенной и выступил за законодательное введение третьего типа объектов — по аналогии с дореволюционными доходными домами. Это позволит крупным инвесторам возводить здания, предназначенные для цивилизованной долгосрочной аренды с прозрачным регулированием.
Депутат отметил, что в Российской империи доходные дома составляли 80% жилого фонда Петербурга и 40% — Москвы, подчеркнув, что этот формат необоснованно забыт.
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