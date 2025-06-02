В Госдуме готовится законопроект о возрождении в России доходных домов

Государственная Дума ФС РФ разрабатывает законопроект о возрождении в России института доходных домов. Соответствующую инициативу подтвердил первый замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его мнению, это расширит возможности граждан по решению жилищного вопроса.