Эксперты прогнозируют дальнейший рост зарплат в Беларуси

Реальная зарплата в стране выросла в апреле 2025 года выросла на 10,4% по сравнению с апрелем прошлого года осле роста на 11,8% в марте, сообщает Евразийский банк развития в своем Telegram-канале.
В бюджетном секторе оплата труда в реальном выражении, по оценкам экспертов ЕАБР, увеличилась на 11,3% в годовом выражении.
«Ожидается, что опережающие темпы роста заработной платы в этом секторе сохранятся на фоне решений правительства о дальнейшем увеличении надбавок различным категориям работников бюджетной сферы», — говорится в сообщении банка.
По оценкам ЕАБР, во внебюджетном секторе зарплаты продолжают расти в условиях жесткого рынка труда.
При этом, несмотря на увеличение численности занятых на 0,2% в апреле, количество вакансий также демонстрирует рост. «В таких условиях ожидаем сохранение высокого роста заработных плат в реальном выражении в 2025 году», — заявили в ЕАБР.
Как сообщал ранее Smartpress.by, средняя номинальная начисленная зарплата в Беларуси в апреле 2025 года, по данным Белстата, составила 2613,5 рубля. По сравнению с мартом она выросла на 11,7 рубля.
Традиционно лидером по уровню доходов остается Минск — 3499,8 рубля. На втором месте — Минская область с показателем 2654,3 рубля. Самая низкая зарплата зафиксирована в Витебской области — 2175,8 рубля.