Состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на $22,5 млрд

Совокупный капитал российских миллиардеров с начала 2025 года прирос на $22,55 млрд, достигнув $317,7 млрд. В глобальном рейтинге 500 богатейших людей планеты представлены 22 гражданина России.
Бессменным лидером остается Владимир Потанин («Норникель»), чье состояние увеличилось на $3,82 млрд — до $31,7 млрд. Вторую позицию удерживает совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с $25,9 млрд (+$561 млн). Третье место занимает бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чьи активы сократились на $1,62 млрд (до $24,2 млрд). Эти данные зафиксировало РИА «Новости» на основе индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Четвертую строчку занял Леонид Михельсон («Новатэк»), увеличивший капитал до $23,2 млрд. Верхнюю десятку дополняют Михаил Прохоров ($15,4 млрд), Михаил Фридман ($13,7 млрд) и Павел Дуров ($13 млрд).
Наибольшие убытки понес российский предприниматель и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев — его капитал уменьшился на $1,77 млрд — до $9,21 млрд.
Индекс BBI формируется на базе оценки активов и долей в компаниях, а для отдельных бизнесов — через применение мультипликаторов капитализации к прибыли.
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