Состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на $22,5 млрд

Бессменным лидером остается Владимир Потанин («Норникель»), чье состояние увеличилось на $3,82 млрд — до $31,7 млрд. Вторую позицию удерживает совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с $25,9 млрд (+$561 млн). Третье место занимает бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чьи активы сократились на $1,62 млрд (до $24,2 млрд). Эти данные зафиксировало РИА «Новости» на основе индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).