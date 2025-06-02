BBI: состояние богатейших россиян выросло на 22,6 млрд долларов

Отметим, что индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. Для ряда компаний расчет ведется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или стоимости акции к прибыли на акцию. В общей сложности в рейтинг входят 500 богатейших людей мира. На сегодняшний день среди них числятся 22 гражданина России, чье совокупное состояние на 2 июня 2025 года составляет 317,7 млрд долларов.