BBI: состояние богатейших россиян выросло на 22,6 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов с начала года выросло на 22,547 млрд долларов, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Отметим, что индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. Для ряда компаний расчет ведется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или стоимости акции к прибыли на акцию. В общей сложности в рейтинг входят 500 богатейших людей мира. На сегодняшний день среди них числятся 22 гражданина России, чье совокупное состояние на 2 июня 2025 года составляет 317,7 млрд долларов.
Напомним, на начало марта общее состояние богатейших россиян оценивалось в 292,56 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что основатели компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы, родившиеся в Вологде, заняли место в первой десятке списка самых богатых людей Великобритании.
Отмечалось, что самым состоятельным человеком в Чехии и во всей Восточной Европе был признан владелец Czechoslovak Group (CSG) 32-летний Михал Стрнад.