Самые большие зарплаты в Новосибирской области предлагают геологам

Медиана зарплатного предложения в Новосибирской области на данный момент составляет 71,1 тысячу рублей. Но иногда работодатели готовы платить в два-три раза больше. В частности, самый высокий доход по итогам апреля предлагали геологам и коммерческим директорам — медиана составила 200 тысяч рублей, что в 2,8 раза больше, чем в целом по рынку. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.