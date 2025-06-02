Самые большие зарплаты в Новосибирской области предлагают геологам

Медиана зарплатного предложения в Новосибирской области на данный момент составляет 71,1 тысячу рублей. Но иногда работодатели готовы платить в два-три раза больше. В частности, самый высокий доход по итогам апреля предлагали геологам и коммерческим директорам — медиана составила 200 тысяч рублей, что в 2,8 раза больше, чем в целом по рынку. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.
— На второй строчке рейтинга разместились геодезисты, которым предлагали 189,3 тысячи рублей, что в 2,7 раза больше общей рыночной медианы, — добавили аналитики.
Замкнули тройку лидеров руководители строительного проекта, которым были готовы платить в 2,5 раза больше, чем по рынку — 180 тысяч рублей. В топ-5 также вошли машинисты с зарплатой 168,5 тысячи рублей (в 2,4 раза больше) и технические директора — 165 тысяч рублей, в 2,3 раза больше.