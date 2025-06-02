С 9 июня начнется реконструкция путепроводов на М-4 «Дон»

По направлению с севера в Шахты организован разворот на 997-м км М-4 «Дон», обеспечен съезд вправо за 993-м км (пост ДПС в районе п. Аютинского) или разворот на развязке 1000-й км (Майский — Новошахтинск) и съезд на улицу Дачную Шахт; Выезд из Шахт на М-4 на север: движение вправо с улицы Дачной или в районе поста ДПС п. Аютинского; Выезд из Шахт на М-4 на юг: съезд вправо с улицы Дачной и разворот на 997-м км; Въезд в Шахты с юга: обеспечен съезд вправо на улицу Дачную или за постом ДПС в районе п. Аютинского; Выезд из Шахт на север в поселке Аютинском и Таловом: движение вправо на М-4 в районе поста ДПС с разворотом на 987-м км.