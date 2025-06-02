Аналитики ЕАБР сказали, что будет с зарплатами в Беларуси в 2025 году. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
Специалисты обращают внимание, что в Беларуси сохраняется высокий темп роста зарплат. Сказано, что реальная заработная плата в стране увеличилась на 10,4% год к году в апреле 2025 года после роста на 11,8% в марте.
Аналитики добавляют, что в бюджетном секторе оплата труда в реальном выражении, согласно оценкам, выросла на 11,3% год к году.
«Ожидается, что опережающие темпы роста заработной платы в этом секторе сохранятся на фоне решений правительства о дальнейшем увеличении надбавок различным категориям работников бюджетной сферы», — уточнили в сообщении.
Также сказано, что во внебюджетном секторы заработные платы продолжают увеличиваться в условиях жесткого рынка труда. Специалисты обращают внимание, что, несмотря на рост численности занятых на 0,2% в апреле, число вакансий также показывает увеличение.
«В таких условиях ожидаем сохранение высокого роста заработных плат в реальном выражении в 2025 году», — подчеркнули специалисты ЕАБР.
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