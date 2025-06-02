Темпы промышленного роста в Башкирии остались нулевыми

В обрабатывающем секторе наибольшее падение объемов фиксируется в производстве прочих готовых изделий (на 24,9%), текстильной промышленности (на 25%) и автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 43,4%). Лучшей положительной динамикой отметились такие сферы, как производство пищевых продуктов (рост 20,5%), электрооборудования (26,6%), а также ремонт и монтаж машин (58,5%).