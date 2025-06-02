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Минприроды Прикамья оценит убытки владельцев земли новых экопарков Перми

Краевое ведомство разработало проект постановления о создании двух экологических парков.

Источник: Комсомольская правда

Краевое Минприроды разработало проект постановления о создании экологических парков «Долина реки Ива» и «Долина реки Мулянка» в Перми. Ведомство сообщило о проведении оценки регулирующего воздействия проекта.

«Принятие постановления может повлечь убытки правообладателей земельных участков из-за ограничений, связанных с режимом особой охраны», — уточнили в ведомстве.

Оценку проведут специалисты министерства с 2 по 18 июня 2025 года на основании поступивших замечаний и предложений. Сведения об убытках необходимо представить для решения вопроса о компенсации.

Площадь экопарка «Долина реки Ива» составит 246,3 га, «Долина реки Мулянка» — 259,8 га. На создание и функционирование новых ООПТ выделит средства краевой бюджет. О реализации проектов стало в декабре 2023 года.