Минприроды Прикамья оценит убытки владельцев земли новых экопарков Перми

Краевое Минприроды разработало проект постановления о создании экологических парков «Долина реки Ива» и «Долина реки Мулянка» в Перми. Ведомство сообщило о проведении оценки регулирующего воздействия проекта.
«Принятие постановления может повлечь убытки правообладателей земельных участков из-за ограничений, связанных с режимом особой охраны», — уточнили в ведомстве.
Оценку проведут специалисты министерства с 2 по 18 июня 2025 года на основании поступивших замечаний и предложений. Сведения об убытках необходимо представить для решения вопроса о компенсации.
Площадь экопарка «Долина реки Ива» составит 246,3 га, «Долина реки Мулянка» — 259,8 га. На создание и функционирование новых ООПТ выделит средства краевой бюджет. О реализации проектов стало в декабре 2023 года.