В Хабаровском крае активно ремонтируют подъезд к селу Дружба

В Хабаровском районе продолжается капитальный ремонт автодороги к селу Дружба в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся одновременно на двух участках: с 1 по 4 и с 9 по 14 километр. Особое внимание уделяется второму отрезку, где расположены школа, детский сад, поликлиника и Дом культуры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.