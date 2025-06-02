В Хабаровском крае активно ремонтируют подъезд к селу Дружба

В Хабаровском районе продолжается капитальный ремонт автодороги к селу Дружба в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся одновременно на двух участках: с 1 по 4 и с 9 по 14 километр. Особое внимание уделяется второму отрезку, где расположены школа, детский сад, поликлиника и Дом культуры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в министерстве транспорта края, подрядчики уже выполнили подготовительные работы: расчистили полосу отвода, удалили старый асфальт, уложили щебеночно-песчаное основание и установили бортовой камень. В ближайшее время начнется обустройство новых посадочных площадок и автопавильонов для пассажиров.
Кроме ремонта самой дороги, установят освещение и специальный светофор, сделают пешеходные дорожки, поставят ограждение и знаки дорожного движения. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.
Все работы планируется завершить к сентябрю 2025 года. Напомним, что в этом году по нацпроекту в России приведут в порядок около трех тысяч километров дорог, ведущих к образовательным учреждениям.