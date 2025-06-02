С 1 июня вступил в силу запрет на использование шипованных зимних шин

С 1 июня водителей начали наказывать за поездки на зимней шипованной резине, которая в жару наносит сильный вред дорожному полотну. Запрет продлится до 31 августа. За нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей, который при своевременной оплате уменьшится на 25%.