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Аналитики назвали профессии Хабаровского края с зарплатами вдвое выше рынка

Медианная зарплата в Хабаровском крае составляет 80 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным hh.ru, медианная зарплата в Хабаровском крае составляет 80 тысяч рублей, однако работодатели готовы платить некоторым специалистам в 2−2,5 раза больше. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Лидерами рейтинга стали геодезисты, геологи, руководители строительных проектов — им готовы платить 200 тысяч рублей (+250% к рынку), машинисты — 181,7 тысячи рублей (+230%), прорабы и мастера строительно-монтажных работ — 172,8 тысячи рублей (+220%) и механики — 169,7 тысячи рублей (+210%).

В топ-15 также вошли сварщики (149,2 тысячи рублей), курьеры и начальники производства (148,9 тысячи рублей), программисты (143 тысячи рублей), руководители отдела продаж (142,5 тысячи рублей), маляры-штукатуры (140 тысяч рублей), инженеры ПТО и сметчики (137,3 тысячи рублей) и автослесари (132,9 тысячи рублей).