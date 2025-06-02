Аналитики назвали профессии Хабаровского края с зарплатами вдвое выше рынка

Согласно данным hh.ru, медианная зарплата в Хабаровском крае составляет 80 тысяч рублей, однако работодатели готовы платить некоторым специалистам в 2−2,5 раза больше. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.