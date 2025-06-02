Аналитики назвали профессии Хабаровского края с зарплатами вдвое выше рынка

Согласно данным hh.ru, медианная зарплата в Хабаровском крае составляет 80 тысяч рублей, однако работодатели готовы платить некоторым специалистам в 2−2,5 раза больше. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Лидерами рейтинга стали геодезисты, геологи, руководители строительных проектов — им готовы платить 200 тысяч рублей (+250% к рынку), машинисты — 181,7 тысячи рублей (+230%), прорабы и мастера строительно-монтажных работ — 172,8 тысячи рублей (+220%) и механики — 169,7 тысячи рублей (+210%).
В топ-15 также вошли сварщики (149,2 тысячи рублей), курьеры и начальники производства (148,9 тысячи рублей), программисты (143 тысячи рублей), руководители отдела продаж (142,5 тысячи рублей), маляры-штукатуры (140 тысяч рублей), инженеры ПТО и сметчики (137,3 тысячи рублей) и автослесари (132,9 тысячи рублей).