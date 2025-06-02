Годовой рост зарплаты в реальном выражении в I квартале составил 1,7%

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. В первом квартале 2025 года заработная плата в реальном выражении в организациях реального сектора с численностью работников от четырех человек и во всех бюджетных учреждениях выросла в сравнении с первым кварталом прошлого года на 1,7%, сообщили в Национальном бюро статистики (НБС).
В январе-марте нынешнего года индекс реальной заработной платы (рассчитываемый как отношение индекса валовой номинальной заработной платы к индексу потребительских цен) по сравнению с первым кварталом 2024 года составил 101,7%.
В этом же периоде средняя месячная брутто-зарплата составила 14 567,5 лея (743 евро), увеличившись на 10,6% по сравнению с первым кварталом 2024 года и снизившись на 3% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.
Самая низкая среднемесячная оплата труда зафиксирована НБС в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве — 9244,3 лея (порядка 470 евро), деятельности по размещению и общественному питанию (9940,6 лея) и в области искусства, отдыха и досуга (10830 леев).
По сравнению с первым кварталом 2024 года, в январе-марте нынешнего доходы увеличились во всех видах экономической деятельности, отмечает ведомство. Наиболее значительный рост зафиксирован в деятельности по предоставлению административных услуг и вспомогательных услуг — на 30,8%, в производстве и распределении электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и воздушного кондиционирования — на 20%, а также в добывающей промышленности — на 18,7%.