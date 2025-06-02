Годовой рост зарплаты в реальном выражении в I квартале составил 1,7%

По сравнению с первым кварталом 2024 года, в январе-марте нынешнего доходы увеличились во всех видах экономической деятельности, отмечает ведомство. Наиболее значительный рост зафиксирован в деятельности по предоставлению административных услуг и вспомогательных услуг — на 30,8%, в производстве и распределении электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и воздушного кондиционирования — на 20%, а также в добывающей промышленности — на 18,7%.