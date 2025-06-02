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Годовой рост зарплаты в реальном выражении в I квартале составил 1,7%

Нацбюро статистики Молдовы представило данные о размере оплаты труда в национальной экономике.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. В первом квартале 2025 года заработная плата в реальном выражении в организациях реального сектора с численностью работников от четырех человек и во всех бюджетных учреждениях выросла в сравнении с первым кварталом прошлого года на 1,7%, сообщили в Национальном бюро статистики (НБС).

В январе-марте нынешнего года индекс реальной заработной платы (рассчитываемый как отношение индекса валовой номинальной заработной платы к индексу потребительских цен) по сравнению с первым кварталом 2024 года составил 101,7%.

В этом же периоде средняя месячная брутто-зарплата составила 14 567,5 лея (743 евро), увеличившись на 10,6% по сравнению с первым кварталом 2024 года и снизившись на 3% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

По данным НБС, в первом квартале текущего года самую высокую зарплату получали работники информации и связи — 33 818,7 лея (около 1720 евро), финансовой и страховой сферы (26 258,3 лея), а также области производства и поставки электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха (22 219,1 лея).

Самая низкая среднемесячная оплата труда зафиксирована НБС в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве — 9244,3 лея (порядка 470 евро), деятельности по размещению и общественному питанию (9940,6 лея) и в области искусства, отдыха и досуга (10830 леев).

По сравнению с первым кварталом 2024 года, в январе-марте нынешнего доходы увеличились во всех видах экономической деятельности, отмечает ведомство. Наиболее значительный рост зафиксирован в деятельности по предоставлению административных услуг и вспомогательных услуг — на 30,8%, в производстве и распределении электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и воздушного кондиционирования — на 20%, а также в добывающей промышленности — на 18,7%.