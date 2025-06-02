GBN: Великобритания планирует купить у США дополнительные ядерные истребители F-35

Дальность полета F-35 составляет 1400 километров, они могут нести термоядерную гравитационную бомбу B61. Ожидается, что в рамках соглашений НАТО о совместном использовании ядерного оружия Британия будет применять именно эти американские бомбы, а не свое собственное ядерное оружие. Самолеты, которые планирует купить Британия, могут быть использованы на поле боя в сценариях, не связанных с полномасштабной ядерной войной, уточняет издание.