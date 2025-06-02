GBN: Великобритания планирует купить у США дополнительные ядерные истребители F-35

Великобритания, согласно статье, ведет переговоры о покупке американских истребителей, способных нести и использовать тактическое ядерное оружие. Это самый радикальный шаг в сфере британских сил сдерживания со времен холодной войны, который, как отмечает издание, направлен на противодействие предполагаемой угрозе со стороны России.
По сведениям GB News, министр обороны Джон Хили и адмирал Энтони Радакин, начальник Штаба обороны Королевских вооруженных сил, намерены приобрести истребители американского производства, способные запускать гравитационные бомбы меньшей мощности, чем обычное ядерное оружие.
Радакин, который осенью уходит с занимаемого поста, рассматривает расширение средств ядерного сдерживания как важнейший оборонный приоритет Великобритании и уже давно в частном порядке выступает за использование средств воздушного базирования. Британский парламентарий Джеймс Картлидж, теневой министр обороны, недавно призвал усилить национальные средства сдерживания за счет диверсификации способов доставки ядерного оружия и приветствовал возможности воздушного запуска.
Британия обсуждает возможность приобретения американских стелс-истребителей F-35A Lightning, которые недавно заказали немецкие люфтваффе, хотя не исключены и другие варианты, говорится в статье.
Дальность полета F-35 составляет 1400 километров, они могут нести термоядерную гравитационную бомбу B61. Ожидается, что в рамках соглашений НАТО о совместном использовании ядерного оружия Британия будет применять именно эти американские бомбы, а не свое собственное ядерное оружие. Самолеты, которые планирует купить Британия, могут быть использованы на поле боя в сценариях, не связанных с полномасштабной ядерной войной, уточняет издание.