Клубни с привкусом хайпа: картофельный ажиотаж, для которого нет причин

Ключ к пониманию проблемы дает ситуация в Брянской области. Тамошний губернатор открыл осеннюю сельскохозяйственную ярмарку… весной — предоставил региональным сельхозпроизводителям возможность торговать своей продукцией рядом с крупным гипермаркетом в областном центре. И тут же в местных пабликах появились сообщения: «Внутри магазина картошка по 120, снаружи 50». То есть картошка есть. И цена на нее не заоблачная. Напомню, в 2021-м и по осени картофель продавали по 40 рублей за килограмм. Но вот дойти до потребителя востребованный продукт может только с брянскими ухищрениями. Ретейл — это крупный бизнес, который хочет унифицировать все процедуры ради увеличения прибыли. Беды производителей и покупателей его не очень-то волнуют. Например, еще в 2018 году крупные сети закрыли товарную позицию «картофель немытый, Россия». Хотите, чтобы ваш товар был на полках, инвестируйте в моечное оборудование. А еще в упаковочное, чтобы у «взыскательного покупателя» были варианты — кило, два, пять… И, конечно, калибровочное оборудование тоже нужно, чтоб клубни были одинаковые, один в один. Но подобные инвестиции, разумеется, скажутся на себестоимости. Получается, «взыскательный покупатель», интересы которого представляет крупный торговый бизнес, сам требует повышения цены на продукты и душит мелких производителей, которым не по плечу, с нынешним-то банковским процентом, закупить технику. Вот только, на поверку, покупатель как раз требует иного. Это не он, а ретейл диктует правила.