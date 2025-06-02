Эксперты сравнили цены на жилье в Крыму и в Сочи

Рынок курортной недвижимости Крыма стал соперничать с Сочи, где ценник на недвижимость выглядит запредельно дорого даже по московским меркам: 762 тысячи рублей за квадратный метр. За такие деньги в Москве можно купить приличный бизнес-класс и даже премиум.
— Сочи и Крым имеют потенциал роста как с точки зрения краткосрочных, так и пассивных долгосрочных инвестиций, — отмечает руководитель Департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева. — Минимальный порог входа составляет 2,47 миллиона рублей в проекте с апартаментами, сроком сдачи во втором квартале 2026 года, студия площадью 26 метров с отделкой. Минимальная цена квартиры составляет 3,9 миллиона рублей в Симферополе — студия площадью 25,3 метра без отделки.
В других городах Крыма минимальный уровень цен не превышает 5,5−6 миллионов рублей. В Евпатории и в Керчи — 4,1−4,5 миллиона, в Ялте — от 5,5 миллиона, в Феодосии — от 6,2 миллиона рублей.
На первичном рынке Крыма в продаже находится 17,6 тысячи квартир и апартаментов. Больше всего предложения представлено в Симферополе (410 тысяч метров), Евпатории (166 тысяч метров), Ялте (129 тысяч) и Алуште (73 тысячи «квадратов»). На эти города приходится 87% всех продаж в Крыму.
Большая часть проектов будет сдана в 2026 и 2027 годах — почти 45%. На долю готового предложения приходится 17%.
На этом рынке хорошо представлены не только квартиры, но и апартаменты, которые покупают и для жизни, и для сдачи в аренду. По типу недвижимости большая часть приходится на квартиры (72,7%), остальная часть рынка представлена апартаментами (27,3%).
Средняя цена квадратного метра новостроек — 240,7 тысячи рублей. Квартиры гораздо дешевле — 190,4 тысячи, апартаменты куда дороже — 375 тысячи рублей. Проекты с апартаментами относятся к бизнес- и премиум-классам, возводятся на первой линии Черного моря, имеют хорошую отделку. Кроме того, почти 38% рынка апартаментов в Крыму уже введены, а в квартирах готовое предложение составляет всего 9%.
В сравнении с ценами на сочинскую недвижимость у новостроек Крыма есть существенный потенциал роста: разница средней цены квадратного метра на квартиры составляет 1,5−2,5 раза.