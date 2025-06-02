Финансист Тимошенко спрогнозировал очередное снижение курса доллара

Курс доллара может в очередной раз снизиться на текущей неделе. Падение вряд ли будет значительным, однако оно вполне вероятно, соответствующий прогноз озвучил в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» специалист в сфере операций на финансовых рынках Максим Тимошенко.