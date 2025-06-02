Финансист Тимошенко спрогнозировал очередное снижение курса доллара

Курс доллара может в очередной раз снизиться на текущей неделе. Падение вряд ли будет значительным, однако оно вполне вероятно, соответствующий прогноз озвучил в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» специалист в сфере операций на финансовых рынках Максим Тимошенко.
— Дополнительную уверенность рублю, помимо поступающей в Россию экспортной выручки, способно добавить предстоящее решение по ключевой ставке. На этой неделе доллар будет стоить в диапазоне от 77 и до 80 рублей, — считает финансист.
По мнению эксперта, Центробанк в качестве сценария рассмотрит снижение ставки вплоть до 19%.
Ранее 360.ru сообщил, что в начале лета не исключено падение доллара до 75 рублей. Специалисты указывают, что поддержку отечественной валюте окажут улучшение торгового баланса, снижение геополитической напряженности и ожидания прогресса в переговорном процессе.
Ранее RT предупредил россиян, что приобрести наличные доллары нового образца может быть сложно.