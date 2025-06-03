EUobserver узнал о неготовности Евросоюза ввести санкции в июне, как хотят в США

Европейский Союз, вероятно, не успеет подготовить новый пакет антироссийских санкций к саммиту G7, который пройдет с 15 по 17 июня в Канаде, сообщает EUobserver, ссылаясь на четырех неназванных европейских дипломатов.
Таким образом, Брюссель не сможет выполнить просьбу американских сенаторов — республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя — о введении санкций «в координации с Европой» к моменту проведения саммита.
Сенаторы выразили надежду на возможность введения новых ограничений к середине июня 1 июня после встречи с высокопоставленными французскими чиновниками в Париже. Незадолго до этого они также встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В G7 входят США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания.
Согласно информации NBC, «ястребы» могут заставить Трампа ввести санкции против России. Предлагаемые Грэмом и Блюменталем меры включают 500-процентные пошлины на покупки энергоносителей из России. В конце мая Грэм заявил о готовности Сената действовать, если ситуация не изменится, добавив, что законопроект поддерживают 82 сенатора из 100.
Ранее был опубликован текст меморандума по урегулированию конфликта от РФ.