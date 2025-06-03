EUobserver узнал о неготовности Евросоюза ввести санкции в июне, как хотят в США

Согласно информации NBC, «ястребы» могут заставить Трампа ввести санкции против России. Предлагаемые Грэмом и Блюменталем меры включают 500-процентные пошлины на покупки энергоносителей из России. В конце мая Грэм заявил о готовности Сената действовать, если ситуация не изменится, добавив, что законопроект поддерживают 82 сенатора из 100.