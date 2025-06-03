Родивших первенца до 24 лет хотят поощрять в России: вот что предлагают

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила расширить программу материнского капитала. Согласно ее инициативе, направленной премьер-министру Михаилу Мишустину, женщины, родившие первого ребенка до 24 лет, могли бы получать дополнительный миллион рублей. Копия соответствующего обращения есть у РИА Новостей.
В своем обращении Лантратова сослалась на выступление президента РФ Владимира Путина, где лидер государства подчеркнул важность поощрения более раннего рождения детей. Она отметила, что Путин обратил особое внимание на текущую демографическую ситуацию, при которой российские женщины в среднем рожают первого ребенка в 28−29 лет.
Депутат также подчеркнула, что меры поддержки для молодых родителей смогут улучшить демографические показатели страны. По ее словам, раннее материнство повышает шансы рождения второго и последующих детей, а также снижает вероятность осложнений во время беременности и родов.
Ранее в Госдуме предложили увеличить пособия беременным студенткам до уровня МРОТ.