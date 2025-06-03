Родивших первенца до 24 лет хотят поощрять в России: вот что предлагают

В своем обращении Лантратова сослалась на выступление президента РФ Владимира Путина, где лидер государства подчеркнул важность поощрения более раннего рождения детей. Она отметила, что Путин обратил особое внимание на текущую демографическую ситуацию, при которой российские женщины в среднем рожают первого ребенка в 28−29 лет.