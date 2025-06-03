«Известия»: РФ планирует увеличить экспорт газа в Сербию

Сербский посол в России Момчило Бабич в интервью «Известиям» сообщил, что стороны готовят новое соглашение о наращивании российских поставок природного газа в Сербию.
Как отметил Бабич, тема увеличения газовых поставок обсуждалась президентами стран Александром Вучичем и Владимиром Путиным в ходе визита сербского лидера в российскую столицу 9 мая. Действующее соглашение между странами сохраняет силу до сентября 2025 года.
Эксперты, опрошенные изданием, указывают, что наращивание поставок газа возможно лишь при условии возобновления работы одного из маршрутов: газотранспортных систем «Северный поток», магистрали «Ямал — Европа», украинского газотранспортного коридора.
Ранее KP.RU писал, что в 2024 году Европа побила рекорд по объему закупок газа у России и приобрела 17,8 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ).