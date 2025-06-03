«Известия»: РФ планирует увеличить экспорт газа в Сербию

Как отметил Бабич, тема увеличения газовых поставок обсуждалась президентами стран Александром Вучичем и Владимиром Путиным в ходе визита сербского лидера в российскую столицу 9 мая. Действующее соглашение между странами сохраняет силу до сентября 2025 года.