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«Известия»: РФ планирует увеличить экспорт газа в Сербию

Посольство РФ в Сербии сообщило о переговорах по продлению контракта по газу.

Источник: Комсомольская правда

Сербский посол в России Момчило Бабич в интервью «Известиям» сообщил, что стороны готовят новое соглашение о наращивании российских поставок природного газа в Сербию.

Как отметил Бабич, тема увеличения газовых поставок обсуждалась президентами стран Александром Вучичем и Владимиром Путиным в ходе визита сербского лидера в российскую столицу 9 мая. Действующее соглашение между странами сохраняет силу до сентября 2025 года.

Эксперты, опрошенные изданием, указывают, что наращивание поставок газа возможно лишь при условии возобновления работы одного из маршрутов: газотранспортных систем «Северный поток», магистрали «Ямал — Европа», украинского газотранспортного коридора.

Ранее KP.RU писал, что в 2024 году Европа побила рекорд по объему закупок газа у России и приобрела 17,8 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ).