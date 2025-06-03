Россиянам рассказали, почему выплату пенсии могут приостановить

Пенсионные выплаты могут быть временно прекращены в нескольких случаях: при отсутствии получения пенсии в течение полугода, несвоевременном прохождении медкомиссии или непредоставлении документа, подтверждающего обучение в высшем учебном заведении. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с агентством «Прайм».
Возможные случаи приостановления пенсионных выплат предусмотрены законодательством — в частности, ФЗ «О страховых пенсиях». Согласно нормативному акту, одним из оснований для временного прекращения выплат является отсутствие личного получения пенсии пенсионером на протяжении полугода.
Эксперт уточнил, что пенсионные выплаты по случаю потери кормильца могут быть временно прекращены при следующих обстоятельствах: достижение получателем 18 лет, окончание среднего образовательного учреждения и непредставление в Социальный фонд России документа, подтверждающего обучение по очной форме в высшем или среднем специальном учебном заведении.
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