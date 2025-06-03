Россиянам рассказали, почему выплату пенсии могут приостановить

Пенсионные выплаты могут быть временно прекращены в нескольких случаях: при отсутствии получения пенсии в течение полугода, несвоевременном прохождении медкомиссии или непредоставлении документа, подтверждающего обучение в высшем учебном заведении. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с агентством «Прайм».