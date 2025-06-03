Россиянам объяснили «ловушки» накопительного счета

Основным принципиальным отличием накопительного счета от банковского вклада является то, что банк может изменять параметры по накопительному счёту в любой момент. На это обратил внимание в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Он объяснил, что банк не имеет права менять то, что прописано в договоре вклада.
«В договоре банковского вклада оговорена ставка или правило её изменения (например, по вкладам, привязанным к ключевой ставке), чётко обозначен срок окончания, прописаны абсолютно все требования», — рассказал Балынин.
У накопительного счета, как уточнил экономист, нет срока действия, он открывается бессрочно.
«Ключевое преимущество накопительного счёта — возможность снять средства в любой момент без необходимости закрытия счёта (вклады с возможностью частичного снятия средств тоже бывают, но по ним ставки, как правило, ниже). Также по накопительным счетам можно и внести средства в любой момент, но при этом банк в любой момент имеет право изменить условия по накопительным счетам. Как правило, об изменении условий кредитные организации сообщают на своём официальном сайте», — отметил Балынин.
Эксперт объяснил, что очень часто высокая ставка по накопительному счёту банками устанавливается только на 2−3 месяца в качестве приветственной, а затем снижается. При этом в части условий для её сохранения на последующие месяцы банки могут устанавливать, например, требования к обязательным тратам по банковской карте.
Наиболее выгодными, по мнению экономиста, являются накопительные счета с ежедневным начислением процентов. По таким счетам вообще не теряются проценты: сколько времени сумма была на таком счёте, за такой период и начислят.
«На мой взгляд, на накопительном счёте имеет смысл держать сумму для неотложных нужд, а остальное размещать на банковский вклад (в том числе и на небольшой срок). Такая стратегия позволяет зачастую получить доход побольше», — добавил экономист.
Ранее Балынин поделился прогнозом по снижению ключевой ставки в июне на 1−2%.