Россиянам объяснили «ловушки» накопительного счета

«Ключевое преимущество накопительного счёта — возможность снять средства в любой момент без необходимости закрытия счёта (вклады с возможностью частичного снятия средств тоже бывают, но по ним ставки, как правило, ниже). Также по накопительным счетам можно и внести средства в любой момент, но при этом банк в любой момент имеет право изменить условия по накопительным счетам. Как правило, об изменении условий кредитные организации сообщают на своём официальном сайте», — отметил Балынин.