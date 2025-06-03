Финансист назвал главную причину дешевого доллара

Самим россиянам также выгодно покупать облигации и хранить деньги на депозитах под высокие проценты. А для этого им нужно перевести в рубли валютные сбережения, добавил эксперт. Когда ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки, рубль сразу отреагирует ослаблением, и уже летом доллар снова будет стоить 90−100 рублей, считает собеседник URA.RU.