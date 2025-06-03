ЦБ убедит россиян не брать кредиты даже после снижения ставок

«Раньше все было в кредит, потому что ставки в евро и долларах были около нуля. Наши банки занимали деньги там и здесь перепродавали. Сейчас мы отрезаны от Запада, и прежняя модель, даже если часть санкций снимут, будет неэффективной. Поэтому регулятор держит курс на сбережения», — прокомментировал собеседник URA.RU.