Финансист объяснил, что заставит ЦБ перейти к снижению ключевой ставки

«Главная причина — то, что уже весь гражданский сектор экономики находится в рецессии. Все, что не связано с обороной. Промышленные компании из-за высокой ключевой ставки урезают издержки, в частности, расходы на кибербезопасность, на IT. Это бьет и по сектору информационных технологий. Такие сокращения расходов сказываются на качестве экономике и ее динамике», — подчеркнул Разуваев.