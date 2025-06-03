Крупнейшие российские банки снизили ставки по вкладам

«Т-банк с 29 мая снизил ставки по вкладу без пополнения на срок до 17 месяцев на 0,5−1 процентных пункта. В Совкомбанк с 30 мая отменил трехлетний вклад “Гибкий”, который ранее предлагался со ставкой 22%, и таким образом максимальная ставка по вкладу предлагается теперь по трехмесячному депозиту — 19,7% годовых», — говорится в материале РБК. Кроме того, Газпромбанк с 31 мая снизил ставки по вкладам «Новые деньги», «В Плюсе» и «В Балансе» — на краткосрочные периоды в среднем на 0,2−0,3 процентного пункта. В этот же день Альфа-банк понизил процентные ставки по всем депозитным продуктам сроком до одного года.