Экономист предсказал судьбу рубля в июне

Ранее эксперты отмечали, что стабильность рубля во многом обеспечивается за счет продажи населением долларовых сбережений и снижения объемов импорта на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Также на курс влияют бартерные схемы в международной торговле и приток иностранной валюты через керри-трейд. На прошлой неделе прогнозировалось, что курс доллара может находиться в диапазоне 80−83 рубля, а на динамику валюты влияют экспортные показатели и возможные ограничения со стороны ЕС.