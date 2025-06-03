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Экономист предсказал судьбу рубля в июне

В июне рубль может незначительно ослабнуть на фоне прошедших в Стамбуле переговоров Москвы и Киева. Об этом рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Курс рубля в июне может ослабнуть до 83 рублей за доллар.

В июне рубль может незначительно ослабнуть на фоне прошедших в Стамбуле переговоров Москвы и Киева. Об этом рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Я думаю, если рубль ослабнет, то в пределах 82−83 за доллар максимум», — сказал Григорьев в разговоре с Лента.ру. Экономист предположил, что это станет возможным из-за итога прошедших накануне переговоров России и Украины.

Он также отметил, что, вероятнее всего, в ближайшее время сохранится аналогичная ситуация с укреплением рубля, наблюдаемая в последние две недели. При этом Григорьев допустил, что возможны незначительные колебания курса в диапазоне одного-двух рублей за доллар.

Ранее эксперты отмечали, что стабильность рубля во многом обеспечивается за счет продажи населением долларовых сбережений и снижения объемов импорта на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Также на курс влияют бартерные схемы в международной торговле и приток иностранной валюты через керри-трейд. На прошлой неделе прогнозировалось, что курс доллара может находиться в диапазоне 80−83 рубля, а на динамику валюты влияют экспортные показатели и возможные ограничения со стороны ЕС.