Названы автомобильные бренды, которые могут вернуться в Россию

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в Россию вернулись японские автомобильные бренды Toyota и Mazda. В беседе с «Москвой 24» эксперты поставили под сомнение эту информацию и рассказали, какие бренды действительно близки к возвращению в нашу страну.
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин назвал слухами информацию о возвращении Toyota и Mazda в Россию. Он утверждает, что таким образом дилеры пытаются реализовать модели, завезенный посредством так называемого параллельного импорта из Китая. Собеседник издания предупредил, что эти машины попадают в страну за счет оформления на физлица, не имеющие отношения к официальным концернам, и при такой покупке могут возникнуть проблемы, поскольку юридически эти машины не самые чистые.
Шапарин считает, что ближе всего к возвращению в РФ корейские марки Hyundai и Kia, у которых есть опцион на обратный выкуп заводов и большое желание вернуться на российский рынок, приносивший им до 10% от общей выручки. При этом вице-президент НАС уточнил, что с уверенностью говорить о возвращении этих брендов нельзя.
Автоэксперт Андрей Ломанов также поставил под сомнение перспективу возвращения в РФ Toyota и Mazda, отметив, что обе компании пытаются «прощупывать почву» и поддерживают связь с бывшей дилерской сетью. При этом он обратил внимание, что официальных заявлений об их возвращении не поступало. Собеседник издания указал, что на отечественном рынке доступные единичные экземпляры покинувших Россию марок, но у владельца могут возникнуть проблемы с их обслуживанием.
Ломанов допускает, что в РФ вновь могут появиться такие японские марки, как Subaru и Suzuki. Он уточнил, что эти концерны не ведут продажи, но сохраняют присутствие в нашей стране на уровне официальных представительств, и им будет легко возобновить свою деятельность в любой удобный момент.
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