Названы автомобильные бренды, которые могут вернуться в Россию

Шапарин считает, что ближе всего к возвращению в РФ корейские марки Hyundai и Kia, у которых есть опцион на обратный выкуп заводов и большое желание вернуться на российский рынок, приносивший им до 10% от общей выручки. При этом вице-президент НАС уточнил, что с уверенностью говорить о возвращении этих брендов нельзя.