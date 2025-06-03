В России резко сократилось производство коньяка

Одновременно с этим снизилось производство коньяка — до 1,96 миллиона декалитров. Это на 22 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее значительное сокращение объемов зафиксировано на предприятиях «Усовские винно-коньячные подвалы», где выпуск уменьшился до 98 тысяч декалитров (на 55%), а также на заводах «Алвис» — до 334 тысяч декалитров (снижение на 27%) и «Альянс-1892» — до 360 тысяч декалитров (на 19%).