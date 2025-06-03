Эксперт назвал три способа выгодно вложить ₽100 тысяч

В случае, когда целью накоплений является создание финансовой подушки безопасности, банковские вклады и фонды денежного рынка позволяют защитить средства от инфляционных процессов. Вкладчики сохраняют возможность оперативного доступа к своим средствам, а доходность (при условии сохранения ключевой ставки на текущем уровне) будет находиться в диапазоне 19,5−23 процентов годовых. Однако, как сообщает агентство «Прайм», при снижении ключевой ставки привлекательность данных инструментов может уменьшиться.